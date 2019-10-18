В аварии вблизи Таллинна пострадали два человека

В пятницу, 18 октября, в первой половине дня при столкновении двух автомобилей на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Таллинна в Харьюмаа пострадали два человека.
В 11:47 в полицию поступил вызов на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где столкнулись два автомобиля и пострадали два находившихся в них человека, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Скорая помощь на месте занимается пострадавшими.
В районе аварии в обоих направлениях перекрыто по одной полосе движения, полиция регулирует движение.