Инвестиции в дорогое вино: экс-депутат Рийгикогу открывает уникальный бизнес

Начиная с этой осени, любой желающий сможет инвестировать деньги в изысканные вина мирового класса и хранить свои вина в специально построенных для этого винных погребах. Средняя годовая окупаемость ценных вин составляет 13-15%, а во многих случаях даже выше, говорится в сообщении компании.

«Наша цель - обеспечить людям удобный доступ к миру инвестиций в вино и сломать такой образ мышления, будто инвестиции в вино - нишевая тема, предназначенная только для больших энтузиастов», - сказал исполнительный директор LeVinum Ристо Кальюранд.

По словам одного из владельцев компании Пааво Пярна, LeVinum в основном занимается хранением инвестиционных вин, а также продажами. «Мы хотим, чтобы инвестирование в вина было простым и комфортным для людей. Наши винные эксперты сосредоточены на лучших винодельческих регионах мира: Бордо, Бургундии и Тоскане».

"При помощи LeVinum каждый может создать свой собственный винный портфель и расширить свои привычные инвестиционные возможности. В случае с ценным вином речь идет об инвестиции с относительно низким риском, но высокой окупаемостью. Это также отличная возможность для ресторанов и винных магазинов безопасно хранить свои вина по разумной цене или покупать лучшие винтажные вина у наших инвесторов», - сказал соучредитель LeVinum Лаури Луйк.

По его словам, люди могут хранить свои уже приобретенные вина в погребах LeVinum, поскольку домашние условия хранения, как правило, оказываются не самого высокого качества, в связи с чем нет доверия к их продаже на вторичном рынке.

Винные погреба LeVinum обеспечивают все необходимые условия для правильного хранения вин - температура составляет 12-14 градусов, влажность 70-75%. Подвальные помещения застрахованы и охраняются. Каждой бутылке, хранящейся в погребах LeVinum, будет выдан сертификат об истории и условиях хранения вина.