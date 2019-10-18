Полиция взяла посольство Турции в Таллинне под усиленный контроль

Посольство Турции, расположенное на Нарвском шоссе в Таллинне, из-за вооруженного конфликта в Сирии взято полицией под усиленный контроль. Как сообщило посольство, речь идет о профилактических мерах, пишет Postimees.
В четверг вечером и пятницу утром у здания посольства можно было видеть полицейских. «Речь идет о профилактических мерах», - сказал представитель посольства Турции ERR.
В подобных ситуациях полиция организует охрану, если зарубежное представительство подаст в Министерство иностранных дел Эстонии соответствующую ноту.
9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии. По сообщению Анкары, целью операции являются подразделения курдов, которых Турция считает террористами.