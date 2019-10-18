Сознательность уровня «бог»: резервист прилетел на учебные сборы из Испании

Резервисты 61-го батальона службы тыла прибыли на дополнительные учебные сборы как со всей Эстонии, так и из-за рубежа, например, из Финляндии, Швеции и Испании. По понятным причинам требование «явиться безотлагательно» последним выполнить не удалось, пишет Järva Teataja.
Еще во вторник резервист ремонтной бригады Каймо Паас из Ярвамаа грелся под испанским солнцем. «Я загорал под теплым солнцем Испании, когда друг, с которым мы отдыхали, увидел новость о сборах 61-го батальона службы тыла. Этот номер показался мне очень знакомым. Через некоторое время на телефон пришло смс-сообщение, а на электронную почту - письмо. Я позвонил по информационному телефону и сообщил, что буду позже и стал ждать самолет. К счастью, отпуск закончился в тот же день, поэтому я не сильно припозднился», - рассказал Каймо Паас.
Дополнительные учебные сборы продлятся до конца недели.