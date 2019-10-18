Сознательность уровня «бог»: резервист прилетел на учебные сборы из Испании

Еще во вторник резервист ремонтной бригады Каймо Паас из Ярвамаа грелся под испанским солнцем. «Я загорал под теплым солнцем Испании, когда друг, с которым мы отдыхали, увидел новость о сборах 61-го батальона службы тыла. Этот номер показался мне очень знакомым. Через некоторое время на телефон пришло смс-сообщение, а на электронную почту - письмо. Я позвонил по информационному телефону и сообщил, что буду позже и стал ждать самолет. К счастью, отпуск закончился в тот же день, поэтому я не сильно припозднился», - рассказал Каймо Паас.