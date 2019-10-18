Пт, 18.10.2019
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  • В шаге от трагедии: при пожаре в квартире пострадала мать с двумя детьми

В шаге от трагедии: при пожаре в квартире пострадала мать с двумя детьми

Päästjad. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Кярдла вспыхнул пожар в квартире, в котором пострадали женщина и двое ее детей.

В 2.12 спасателям поступил вызов на улицу Торми, где вспыхнул пожар в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Загорелась стоявшая на плите пластиковая посуда, при горении выделившая сильный жар и запах гари.

Находившиеся в квартире женщина и двое ее детей смогли самостоятельно покинуть жилье и обратиться за помощью к соседям с нижнего этажа. Сосед быстро отреагировал и потушил большую часть пожара находившимися в автомобиле огнетушителями, тем самым предотвратив серьезные разрушения.

Спасательный департамент выражает благодарность человеку, который действовал быстро и компетентно до прибытия профессиональной помощи.

Спасатели с помощью защитного капюшона эвакуировали остальных жильцов задымленного здания, а скорая помощь доставила мать с детьми в больницу, остальным медицинская помощь не потребовалась.

Квартира получила серьезные термические и сажевые повреждения, семья пока не может в нее вернуться. В квартире был дымовой датчик, но на момент пожара он не был исправным из-за разряженной батарейки.

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