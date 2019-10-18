Пт, 18.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В шаге от трагедии: при пожаре в квартире пострадали мать с двумя детьми

В шаге от трагедии: при пожаре в квартире пострадали мать с двумя детьми

Päästjad. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Кярдла вспыхнул пожар в квартире, в котором пострадали мать с двумя детьми.

В 2.12 спасателям поступил вызов на улицу Торми, где вспыхнул пожар в квартире на втором этаже многоквартирного дома.

Загорелась стоявшая на плите пластиковая посуда, при горении выделившая сильный жар и запах гари.

Находившиеся в квартире мать с двумя детьми смогли самостоятельно покинуть жилье и обратиться за помощью к соседям с нижнего этажа.

Сосед быстро отреагировал и потушил большую часть пожара находившимися в автомобиле огнетушителями, тем самым предотвратив серьезные разрушения.

Спасательный департамент выражает благодарность человеку, который действовал быстро и компетентно до прибытия профессиональной помощи.

Спасатели с помощью защитного капюшона эвакуировали остальных жильцов задымленного здания, а скорая помощь доставила мать с детьми в больницу, остальным скорая помощь не потребовалась.

Квартира получила серьезные термические и сажевые повреждения, семья пока не может в нее вернуться. В квартире был дымовой датчик, но на момент пожара он не был исправным из-за разряженной батарейки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ