Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве. Его слова приводит "Интерфакс".

"Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких. Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?" - заметил патриарх.

Глава Русской церкви подчеркнул, что "первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права". Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее. "Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден", - заявил патриарх.

Необходимость рождения детей патриарх объяснил и демографическим кризисом, который тормозит экономический рост России. По его словам, кризис угрожает социальным гарантиям старшего поколения, а в случае дальнейшего ухудшения грозит утратой территории и распаду государства. "Это не страшилки, это прогноз", - сказал патриарх.

Ранее патриарх назвал отказ от абортов необходимым условием роста населения России. По словам главы Русской православной церкви, если ежегодно в России будет рождаться 1 млн детей, которые сейчас не рождаются из-за абортов, "то за 10 лет у нас страна будет уже 156 млн, а за 20 лет - 166 млн, и никакими денежными поощрениями мы не обеспечим такой прирост населения".

"Замечательно, что у нас есть материнский капитал, замечательно, что государство предпринимает какие-то шаги, но это мизерные шаги. Если мы хотим увеличить реально население России, то в первую очередь мы должны снять тему абортов в том масштабе, в котором она существует", - заявил патриарх.

В феврале этого года глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов посетовал на то, что россияне "стали очень старым народом, средний возраст которого - 40 лет". Зачастую в семьях, по его словам, только один ребенок, "редко - два, а три - это считается многодетной семьей, а три и больше - это четыре процента населения". Он вспомнил, что идея приемлемости аборта для славян встречается в том числе в "послевоенной" программе Гитлера.

"Сегодня, несмотря на победу над нацизмом, наше общество во многом живет в согласии с подобным планом. В нашем приходе очень много многодетных семей. К Пасхе ждем особого события - одна наша Машенька ждет десятого. И что же она выслушивает каждый раз? И в консультации только одно: "Тебе это надо?" То есть народ "заточен" на самоубийство", - заявил Смирнов, сопоставив число детей, погибших в результате абортов, с количеством жертв Второй мировой войны.