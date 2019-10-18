Рейнсалу: для сланцевой энергетики Эстонии нужно сделать исключение

По оценке главы МИД Урмаса Рейнсалу, чтобы Эстония смогла достичь климатической нейтральности, для ее сланцевой энергетики следует сделать исключение в виде переходного периода.
В Брюсселе Рейнсалу встретился с еврокомиссаром по расширению и будущим еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом и обсудил с ним будущее политики расширения ЕС и следующий бюджетный период (MFF), сообщило Министерство иностранных дел.
По мнению Рейнсалу, касающееся нового бюджетного периода ЕС предложение текущего председателя Финляндии недостаточно амбициозно.
Министр подчеркнул, что для поддержания конкурентоспособности Эстонии в контексте климатической нейтральности необходимо выделить в бюджете ЕС средства в поддержку перехода Эстонии. Кроме того, по его мнению, с учетом специфики Эстонии следует на время переходного периода сделать исключение для горючего сланца — по аналогии с каменным углем.
Рейнсалу выразил неудовлетворение в связи с тем, что на заседании Европейского совета провалилось предложение еврокомиссии начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. «Расширение ЕС — одна из его ключевых политик, в свете недавней нерешительности мы по-прежнему ждем от новой комиссии твердой поддержки политике расширения ЕС», - подчеркнул он.