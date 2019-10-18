Рейнсалу: для сланцевой энергетики Эстонии нужно сделать исключение

В Брюсселе Рейнсалу встретился с еврокомиссаром по расширению и будущим еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом и обсудил с ним будущее политики расширения ЕС и следующий бюджетный период (MFF), сообщило Министерство иностранных дел.

По мнению Рейнсалу, касающееся нового бюджетного периода ЕС предложение текущего председателя Финляндии недостаточно амбициозно.

Министр подчеркнул, что для поддержания конкурентоспособности Эстонии в контексте климатической нейтральности необходимо выделить в бюджете ЕС средства в поддержку перехода Эстонии. Кроме того, по его мнению, с учетом специфики Эстонии следует на время переходного периода сделать исключение для горючего сланца — по аналогии с каменным углем.