Картина дня: самая разыскиваемая в Эстонии преступница и Tallinna Vesi снижает цены

Будем знакомы: это самая разыскиваемая в Эстонии преступница

Организация сотрудничества полиций европейских стран Европол опубликовала на своем сайте самых разыскиваемых женщин-преступниц. Эстония в Европе представляет осужденная за торговлю наркотиками 30-летняя Кристи Амберг. Читать далее...

Сознательность уровня «бог»: резервист прилетел на учебные сборы из Испании

Резервисты 61-го батальона службы тыла прибыли на дополнительные учебные сборы как со всей Эстонии, так и из-за рубежа, например, из Финляндии, Швеции и Испании. По понятным причинам требование «явиться безотлагательно» последним выполнить не удалось. Читать далее...

Решено: с декабря Tallinna Vesi существенно снижает цены на водоснабжение

Департамент конкуренции согласовал ходатайство водоканала AS Tallinna Vesi, на основании которого тарифы на водоснабжение и канализацию будут понижены частным клиентам в среднем на 27 процентов, а коммерческим клиентам на 15 процентов. Читать далее...

Новое видео неуловимого преступника: а вы знаете, кто прячет свое лицо под капюшоном?

На Facebook-странице Ляэнеской префектуры опубликовано видео с призывом опознать попавшего в кадр мужчину. Его подозревают в массовом проколе шин в Пярну острым предметом. Смотреть видео...

Киберпространство под угрозой: транспортная фирма перевела хакерам более 100 000 евро, в больнице возникла чрезвычайная ситуация

По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в сентябре в киберпространстве Эстонии произошло несколько серьезных инцидентов, например, одна эстонская транспортная компания заплатила хакерам более 100 000 евро, а Ида-Таллиннская центральная больница из-за сетевой поломки была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию. Читать далее...

«Ээсти 200» уводит избирателей у парламентских партий

Не попавшая на весенних парламентских выборах в Рийгикогу «Ээсти 200» из памяти избирателей не исчезла, показывает рейтинг последних месяцев. Как выясняется из исследования, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees и BNS, в октябре поддержка «Ээсти 200» выросла до 9,4%. Читать далее...

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку

Полиция просит помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы, которая ушла из дома в Тудулинна 13 октября и до сих пор не вернулась. Читать далее...

Дожили: в банках Эстонии придется доплачивать за хранение сбережений

Давно ожидаемый переворот по примеру Скандинавии, где за хранение сбережений нужно доплачивать, наконец, добрался до Эстонии, поскольку уже в этом году банк SEB начнет взимать с коммерческих клиентов плату за хранение денег на счете. Читать далее...

Полиция взяла посольство Турции в Таллинне под усиленный контроль

Посольство Турции, расположенное на Нарвском шоссе в Таллинне, из-за вооруженного конфликта в Сирии взято полицией под усиленный контроль. Как сообщило посольство, речь идет о профилактических мерах. Читать далее...

Неожиданно! Цены на бензин и дизельное топливо в Таллинне упали сильнее, чем у соседей