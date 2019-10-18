Картина дня: самая разыскиваемая в Эстонии преступница и Tallinna Vesi снижает цены

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Будем знакомы: это самая разыскиваемая в Эстонии преступница
Организация сотрудничества полиций европейских стран Европол опубликовала на своем сайте самых разыскиваемых женщин-преступниц. Эстония в Европе представляет осужденная за торговлю наркотиками 30-летняя Кристи Амберг. Читать далее...
Сознательность уровня «бог»: резервист прилетел на учебные сборы из Испании
Резервисты 61-го батальона службы тыла прибыли на дополнительные учебные сборы как со всей Эстонии, так и из-за рубежа, например, из Финляндии, Швеции и Испании. По понятным причинам требование «явиться безотлагательно» последним выполнить не удалось. Читать далее...
Решено: с декабря Tallinna Vesi существенно снижает цены на водоснабжение
Департамент конкуренции согласовал ходатайство водоканала AS Tallinna Vesi, на основании которого тарифы на водоснабжение и канализацию будут понижены частным клиентам в среднем на 27 процентов, а коммерческим клиентам на 15 процентов. Читать далее...
Новое видео неуловимого преступника: а вы знаете, кто прячет свое лицо под капюшоном?
На Facebook-странице Ляэнеской префектуры опубликовано видео с призывом опознать попавшего в кадр мужчину. Его подозревают в массовом проколе шин в Пярну острым предметом. Смотреть видео...
Киберпространство под угрозой: транспортная фирма перевела хакерам более 100 000 евро, в больнице возникла чрезвычайная ситуация
По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в сентябре в киберпространстве Эстонии произошло несколько серьезных инцидентов, например, одна эстонская транспортная компания заплатила хакерам более 100 000 евро, а Ида-Таллиннская центральная больница из-за сетевой поломки была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию. Читать далее...
«Ээсти 200» уводит избирателей у парламентских партий
Не попавшая на весенних парламентских выборах в Рийгикогу «Ээсти 200» из памяти избирателей не исчезла, показывает рейтинг последних месяцев. Как выясняется из исследования, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees и BNS, в октябре поддержка «Ээсти 200» выросла до 9,4%. Читать далее...
Полиция разыскивает 17-летнюю девушку
Полиция просит помощи в поисках 17-летней Анны-Лийзы, которая ушла из дома в Тудулинна 13 октября и до сих пор не вернулась. Читать далее...
Дожили: в банках Эстонии придется доплачивать за хранение сбережений
Давно ожидаемый переворот по примеру Скандинавии, где за хранение сбережений нужно доплачивать, наконец, добрался до Эстонии, поскольку уже в этом году банк SEB начнет взимать с коммерческих клиентов плату за хранение денег на счете. Читать далее...
Полиция взяла посольство Турции в Таллинне под усиленный контроль
Посольство Турции, расположенное на Нарвском шоссе в Таллинне, из-за вооруженного конфликта в Сирии взято полицией под усиленный контроль. Как сообщило посольство, речь идет о профилактических мерах. Читать далее...
Неожиданно! Цены на бензин и дизельное топливо в Таллинне упали сильнее, чем у соседей
Хотя, как правило, самые высокие цены на топливо в Прибалтике и самый быстрый рост цен наблюдаются в Таллинне, на этой неделе произошло нечто совершенно неожиданное: цены в Таллине упали сильнее всего. Читать далее...
Финны выкупили загнувшийся эстонский стартап
Финская компания Speys, предлагающая логистические услуги, приобрела активы, сотрудников и клиентские контракты эстонского стартапа Shipitwise, прекратившего свою деятельность этим летом. Читать далее...
Разработанная эстонцами компьютерная игра срывает овации
Эстонская студия игр ZA/UM разработала компьютерную игру Disco Elysium, которая собирает хвалебные отзывы со всей уголков Земли. Уже через месяц после публикации игры на крупнейшей игровой платформе Steam она стала самым раскупающимся товаром. Читать далее...
Женщина солгала об изнасиловании в Пярну и поплатилась за это
В начале октября Пярнуский уездный суд подтвердил, что между прокуратурой и обвиняемой было заключено соглашение, по которому женщину около 30 лет признали виновной в сознательной даче ложных показаний об изнасиловании. Читать далее...
Старый и заслуженный игрок уходит из Эстонии
Проработавшая в Эстонии 18 лет туристическая фирма Aurinko закрывается и в дальнейшем сосредоточится на рынке материнского предприятия. Читать далее...
Михаил Кылварт: мне неловко за Петербургское шоссе, но денег на ремонт нет
В бюджетной стратегии Таллинна на 2020-2023 годы на приведение в порядок Петербургского шоссе не предусмотрено ни цента. Читать далее...
Канадских эстонцев возмутил политик, позировавший в футболке с серпом и молотом
Сообщество эстонцев Канады выступило с открытым обращением, потребовав от председателя Либеральной партии, премьер-министра страны Джастина Трюдо удалить из избирательного списка кандидата в парламент от либералов Джейми Батиста, поскольку тот позировал в соцсетях в футболке с изображением серпа и молота. Читать далее...
Финны выкупили загнувшийся эстонский стартап
Финская компания Speys, предлагающая логистические услуги, приобрела активы, сотрудников и клиентские контракты эстонского стартапа Shipitwise, прекратившего свою деятельность этим летом. Читать далее...
Фото и видео: в Ноблесснере открывается образовательно-развлекательный центр
В субботу, 19 октября, в литейном цехе Ноблесснера открывается «Завод изобретений PROTO» - уникальный образовательно-развлекательный центр для всей семьи. Читать далее...
А вы знали? Машинист поезда в Эстонии зарабатывает на треть больше водителя автобуса!
Если средняя зарплата водителей автобусов остается в пределах средней по стране, то есть 1300 евро, то машинисты поездов зарабатывают почти на треть больше, то есть в среднем 1700 евро. Читать далее...