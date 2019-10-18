Картина дня: самая разыскиваемая в Эстонии преступница, рейтинги партий и сознательные резервисты

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Будем знакомы: это самая разыскиваемая в Эстонии преступница
Организация сотрудничества полиций европейских стран Европол опубликовала на своем сайте самых разыскиваемых женщин-преступниц. Эстония в Европе представляет осужденная за торговлю наркотиками 30-летняя Кристи Амберг. Читать далее...
Сознательность уровня «бог»: резервист прилетел на учебные сборы из Испании
Резервисты 61-го батальона службы тыла прибыли на дополнительные учебные сборы как со всей Эстонии, так и из-за рубежа, например, из Финляндии, Швеции и Испании. По понятным причинам требование «явиться безотлагательно» последним выполнить не удалось. Читать далее...
Киберпространство под угрозой: транспортная фирма перевела хакерам более 100 000 евро, в больнице возникла чрезвычайная ситуация
По данным Департамента государственной инфосистемы (RIA), в сентябре в киберпространстве Эстонии произошло несколько серьезных инцидентов, например, одна эстонская транспортная компания заплатила хакерам более 100 000 евро, а Ида-Таллиннская центральная больница из-за сетевой поломки была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию. Читать далее...
«Ээсти 200» уводит избирателей у парламентских партий
Не попавшая на весенних парламентских выборах в Рийгикогу «Ээсти 200» из памяти избирателей не исчезла, показывает рейтинг последних месяцев. Как выясняется из исследования, проведенного Kantar Emor по заказу Postimees и BNS, в октябре поддержка «Ээсти 200» выросла до 9,4%. Читать далее...
Дожили: в банках Эстонии придется доплачивать за хранение сбережений
Давно ожидаемый переворот по примеру Скандинавии, где за хранение сбережений нужно доплачивать, наконец, добрался до Эстонии, поскольку уже в этом году банк SEB начнет взимать с коммерческих клиентов плату за хранение денег на счете. Читать далее...
Полиция взяла посольство Турции в Таллинне под усиленный контроль
Посольство Турции, расположенное на Нарвском шоссе в Таллинне, из-за вооруженного конфликта в Сирии взято полицией под усиленный контроль. Как сообщило посольство, речь идет о профилактических мерах. Читать далее...
Финны выкупили загнувшийся эстонский стартап
Финская компания Speys, предлагающая логистические услуги, приобрела активы, сотрудников и клиентские контракты эстонского стартапа Shipitwise, прекратившего свою деятельность этим летом. Читать далее...
Старый и заслуженный игрок уходит из Эстонии
Проработавшая в Эстонии 18 лет туристическая фирма Aurinko закрывается и в дальнейшем сосредоточится на рынке материнского предприятия. Читать далее...
Михаил Кылварт: мне неловко за Петербургское шоссе, но денег на ремонт нет
В бюджетной стратегии Таллинна на 2020-2023 годы на приведение в порядок Петербургского шоссе не предусмотрено ни цента. Читать далее...
Финны выкупили загнувшийся эстонский стартап
Финская компания Speys, предлагающая логистические услуги, приобрела активы, сотрудников и клиентские контракты эстонского стартапа Shipitwise, прекратившего свою деятельность этим летом. Читать далее...
В Барселоне возобновились уличные беспорядки
В центре Барселоны митингующие жгут мусорные контейнеры и мебель, бросают камни и петарды в полицейских. Полиции удалось пресечь столкновение сторонников независимой Каталонии с правыми активистами. Читать далее...