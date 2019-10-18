Разработанная эстонцами компьютерная игра срывает овации

Эстонская студия игр ZA/UM разработала компьютерную игру Disco Elysium, которая собирает хвалебные отзывы со всей уголков Земли. Уже через месяц после публикации игры на крупнейшей игровой платформе Steam она стала самым покупаемым товаром, пишет Postimees.
Disco Elysium — это игра в жанре РПГ, действие которой происходит в вымышленном мире. В игре очень важную роль занимают диалоги, написанные простым и разговорным стилем. Игра начинается с того, что главного героя – офицера полиции с пристрастием к алкоголю, привлекают к расследованию убийства в городе Ревачол.
При создании игры Disco Elysium авторы вдохновлялись книгой карельско-эстонского писателя Роберта Курвица «Püha ja õudne lõhn». Курвиц также был главным создателем сюжета и диалогов игры Disco Elysium.
Основные члены эстонской игровой студии работают в Брайтоне и Лондоне, но в разработке игры участвовали также специалисты в Эстонии, Китае, Польше и Румынии. Всего над игрой работали более сотни человек.
У игры есть официальный саундтрек, который состоит из более 30 треков, который составила британская рок-группа British Sea Power в течение трех лет.
На сайте Metacritic игра получила 92 балла из 100. Пока что Disco Elysium самая высоко оцененная игра этого года.
Игру можно купить за 39,99 евро в Steam и на странице gog.com. Пока что игра доступна только для скачивания, но не на физическом носителе.