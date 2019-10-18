Разработанная эстонцами компьютерная игра срывает овации

Disco Elysium — это игра в жанре РПГ, действие которой происходит в вымышленном мире. В игре очень важную роль занимают диалоги, написанные простым и разговорным стилем. Игра начинается с того, что главного героя – офицера полиции с пристрастием к алкоголю, привлекают к расследованию убийства в городе Ревачол.

При создании игры Disco Elysium авторы вдохновлялись книгой карельско-эстонского писателя Роберта Курвица «Püha ja õudne lõhn». Курвиц также был главным создателем сюжета и диалогов игры Disco Elysium.

Основные члены эстонской игровой студии работают в Брайтоне и Лондоне, но в разработке игры участвовали также специалисты в Эстонии, Китае, Польше и Румынии. Всего над игрой работали более сотни человек.

У игры есть официальный саундтрек, который состоит из более 30 треков, который составила британская рок-группа British Sea Power в течение трех лет.

На сайте Metacritic игра получила 92 балла из 100. Пока что Disco Elysium самая высоко оцененная игра этого года.