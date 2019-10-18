Новый закон запретит несовершеннолетним посещать солярии и делать татуировки

Действующий с 1995 года по сей день Закон о здоровье населения будет заменен новым текстом.

«Успех и экономическое благосостояние общества напрямую зависят от здоровья и трудоспособности наших людей. Здоровье также является основным фактором, определяющим качество жизни людей. Все действия, направленные на защиту и укрепление здоровья человека, являются инвестициями в будущее», - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Закон о здоровье населения устанавливает требования ко многим службам и учреждениям, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Например, закон регулирует экологические и пищевые требования к детским садам, школам и учреждениям социального обеспечения. Законом также утвержден требования к электромагнитным полям, косметической продукции, косметическим услугам и бассейнам.

Одной из важных целевых групп законопроекта являются дети. Так, согласно проекту, планируется ввести запрет на предоставление услуг соляриев и татуировщиков несовершеннолетним.

Как указывает Министерство социальных дел, международные исследования показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения. Чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака на протяжении всей жизни. «Было также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы», - сказал министр Танель Кийк.

«Было бы безответственно разрешать продолжать практику, при которой дети имеют доступ к этим услугам, хотя результаты исследований ясно показывают, что с ними сопряжен риск для здоровья», - считает он.