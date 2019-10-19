Попутанные берега и неравномерные убийства

Действие развивается не то чтобы слишком быстро, но затянутым его не назовешь, и все время происходит что-то загадочное: не всегда логичное, но это можно списать на всеобщую нервотрепку, да и зритель волнуется, не до логики ему. И он в нетерпении гадает, кем окажутся новые персонажи, какое ружье выстрелит, каким образом свяжутся концы с концами и вообще – как так может быть. Для того, чтобы в конце узнать, что так быть не может.

Зрители – не глухие, а идиоты только в том плане, что замерли в восторге от собственных проницательности и внимательности в предвкушении действительно ошеломляющей развязки.

Переозвучить начало, переснять конец

Теперь о плохом. Сейчас начнутся не то что спойлеры, но легкие подсказки: без них никак. В одной из двух главных сюжетных линий заявка на классический детектив сделана почти сразу: мы имеем дело с узким кругом подозреваемых. При этом, как и положено, подозрения падают то на одного, то на другого, и, что приятно, делаются грамотно завуалированные намеки на истинного виновного.

Но все это нивелируется тем фактом, что правильный ответ на главную загадку уже дан в самом начале и… опровергнут ближе к концу. Что самое печальное – не намеренно: это ляпы по недосмотру или от уверенности, что зрители – глухие идиоты. Но зрители – не глухие, а идиоты только в том плане, что замерли в восторге от собственных проницательности и внимательности (это был ложный след, мы так и знали!) в предвкушении действительно ошеломляющей развязки.

При этом к загадке небольшой, побочной, разгадки мы так и не дождались. И вообще все, что касается этой загадки, выглядит абсолютно неубедительно. Вторая же основная тайна в процессе распадается на две, и если в одном случае все разрешается достойно и логично, то в другом – за гранью добра и зла. Потому что так не бы-ва-ет и даже чисто теоретически быть не может, разве что мы имеем дело с идиотом, только уже из числа персонажей и не просто глухим, но и лишенным всех органов чувств разом.

Общее впечатление: все шло хорошо, интрига накручивалась по нарастающей, напряжение нагнеталось – и вот тебе на. И в самом конце – снова ощущение, что так не бывает: то ли хороший артист очень плохо сыграл, то ли сценаристы так монолог написали, что исполнитель сам не верил в то, что говорит.

Сошло, но не вполне

То есть получилось так, как часто получается в наше время: вроде бы ничто беды не предвещало, но там не досмотрели, тут не доделали, здесь не сообразили. И если даже сами это заметили, то просто махнули рукой – и так сойдет. Ну, как-то и сошло. Конечно, можно было бы оправдать эти ляпы неопытностью режиссера Сергея Комарова, на счету которого есть мелодрамы, комедии и даже боевик, но нет детективов, однако сценарий писали аж два человека – Алан Хурумов и Мария Ваксман.

Хурумов - тоже не гуру детектива и триллера, и даже пара его сценариев, которые можно как-то притянуть к этому жанру, написана в соавторстве с той же Ваксман. Но как раз она имеет на своем счету уже несколько детективных работ, как минимум одна из которых довольно удачна (правда, сценарий тоже написан в соавторстве, но уже с Игорем Тер-Карапетовым). И если экранизации романов Елены Михалковой, к которым Ваксман писала сценарии, отличаются изрядной нудностью, то «Холодные берега» нудным фильмом я бы не назвала.