Попутанные берега и неравномерные убийства

Стоит ли выходить замуж за вдовца, не забывшего свою первую жену? Особенно, если полной уверенности в том, что он вдовец, нет ни у кого... Стоит ли бросать ради него работу, которую ты считала призванием? И стоит ли забывать, что подозрение в убийстве может привести к подозрению в серии убийств?
Более чем непредсказуем
Еще один риторический вопрос: стоит ли давать название «Холодные берега» психологическому триллеру, когда с сюжетом это название связано ровно на том же уровне, как «Хмурое утро», «Зима, крестьянин торжествуя» или «Мороз-воевода дозором», а сериал показывают на канале, известном однообразными мыльными операми о доярках, ставших моделями, и горничных, оказавшихся наследницами миллионеров?
Но, так или иначе, на прошлой неделе на канале «Россия» начался и закончился показ сериала «Холодные берега» в жанре, обозначенном как детектив и психологический триллер. Посмотрела совершенно случайно, совершенно случайно же узнав, что это детектив, да еще и – как обещали – с совершенно непредсказуемым концом. И артисты известные (Екатерина Вилкова, Кирилл Сафонов, Анастасия Микульчина, Сергей Пускепалис, Галина Польских, Елена Папанова и др.), и всего восемь серий! Вот это удача, подумала я, и решила глянуть хотя бы начало: стоит смотреть дальше или нет, обычно понимаешь быстро.
Досмотрела до конца. Ну, были в фильме обычные ляпсусы на тему «следователь-оперативник» и прочее удивительное из сферы законодательства, были штампы, было нелогичное поведение героев, но я решила абстрагироваться и получать удовольствие от сюжета, который действительно заинтересовал, и от картинки: на форуме жаловались, что опять всё серое в модном ныне скандинавском стиле, но, слава богу, преобладала русская, пусть и неяркая зима. Сериал даже держал в напряжении, и я была довольна ровно шесть с половиной серий, молясь: «Лишь бы не испортили в конце». Молитвы мои услышаны не были.
Было интересно, стало обидно
Но сначала все же о хорошем, и – для тех, кто не смотрел, – без спойлеров. Потому что те, кто любит скоротать вечерок не за Антониони или Бергманом и не за мелодрамой или боевиком, а именно за детективом, посмотреть вполне могут. Итак, завязка: главная героиня Алина, только что переведенная из стажеров в не пойми кого, но в полиции, получает свое первое самостоятельное дело: поиск пропавшей женщины по имени Мария.
В городе при этом орудует маньяк, но тела своих жертв не прячет, так что в причастности к исчезновению Марии в первую очередь подозревается муж, но он переживает вроде бы искренне, а тут еще и свидетель его невиновности находится. В этого мужа, Марка, Алина и влюбляется, добивается взаимности, выходит за него замуж, увольняется с работы и как родного воспитывает маленького сына Марка и Марии. Серийные убийства прекращаются.
И все бы хорошо, но нехорошо, потому что вокруг Марка происходят какие-то странные вещи, и их довольно много. Алина, как водится, ни ухом ни рылом, но в итоге что-то подозревать начинает, а затем – и кое-что узнает. Развитие событий возвращает ее на работу в полицию, и тут же снова активизируется маньяк, о котором не было слышно четыре года. А в город возвращается ее давний поклонник.
Действие развивается не то чтобы слишком быстро, но затянутым его не назовешь, и все время происходит что-то загадочное: не всегда логичное, но это можно списать на всеобщую нервотрепку, да и зритель волнуется, не до логики ему. И он в нетерпении гадает, кем окажутся новые персонажи, какое ружье выстрелит, каким образом свяжутся концы с концами и вообще – как так может быть. Для того, чтобы в конце узнать, что так быть не может.
Зрители – не глухие, а идиоты только в том плане, что замерли в восторге от собственных проницательности и внимательности в предвкушении действительно ошеломляющей развязки.
Переозвучить начало, переснять конец
Теперь о плохом. Сейчас начнутся не то что спойлеры, но легкие подсказки: без них никак. В одной из двух главных сюжетных линий заявка на классический детектив сделана почти сразу: мы имеем дело с узким кругом подозреваемых. При этом, как и положено, подозрения падают то на одного, то на другого, и, что приятно, делаются грамотно завуалированные намеки на истинного виновного.
Но все это нивелируется тем фактом, что правильный ответ на главную загадку уже дан в самом начале и… опровергнут ближе к концу. Что самое печальное – не намеренно: это ляпы по недосмотру или от уверенности, что зрители – глухие идиоты. Но зрители – не глухие, а идиоты только в том плане, что замерли в восторге от собственных проницательности и внимательности (это был ложный след, мы так и знали!) в предвкушении действительно ошеломляющей развязки.
При этом к загадке небольшой, побочной, разгадки мы так и не дождались. И вообще все, что касается этой загадки, выглядит абсолютно неубедительно. Вторая же основная тайна в процессе распадается на две, и если в одном случае все разрешается достойно и логично, то в другом – за гранью добра и зла. Потому что так не бы-ва-ет и даже чисто теоретически быть не может, разве что мы имеем дело с идиотом, только уже из числа персонажей и не просто глухим, но и лишенным всех органов чувств разом.
Общее впечатление: все шло хорошо, интрига накручивалась по нарастающей, напряжение нагнеталось – и вот тебе на. И в самом конце – снова ощущение, что так не бывает: то ли хороший артист очень плохо сыграл, то ли сценаристы так монолог написали, что исполнитель сам не верил в то, что говорит.
Сошло, но не вполне
То есть получилось так, как часто получается в наше время: вроде бы ничто беды не предвещало, но там не досмотрели, тут не доделали, здесь не сообразили. И если даже сами это заметили, то просто махнули рукой – и так сойдет. Ну, как-то и сошло. Конечно, можно было бы оправдать эти ляпы неопытностью режиссера Сергея Комарова, на счету которого есть мелодрамы, комедии и даже боевик, но нет детективов, однако сценарий писали аж два человека – Алан Хурумов и Мария Ваксман.
Хурумов - тоже не гуру детектива и триллера, и даже пара его сценариев, которые можно как-то притянуть к этому жанру, написана в соавторстве с той же Ваксман. Но как раз она имеет на своем счету уже несколько детективных работ, как минимум одна из которых довольно удачна (правда, сценарий тоже написан в соавторстве, но уже с Игорем Тер-Карапетовым). И если экранизации романов Елены Михалковой, к которым Ваксман писала сценарии, отличаются изрядной нудностью, то «Холодные берега» нудным фильмом я бы не назвала.
Самое обидное, что сценарий можно было исправить на раз-два: что-то замаскировать, что-то обосновать, а в одном месте – хоть немножко подумать. И если с фантазией неважно на уровне «придумать могу, распутать – нет», то хотя бы использовать излюбленный ход создателей мыла: наградить главного героя сотрясением мозга, сильным насморком, воспалением среднего уха, временным помрачением рассудка, марафетницей с кокаином, наконец... Хоть чем-то, что объяснило бы то, что иначе объяснить невозможно. А остальное легко исправлялось в процессе монтажа. Но все равно спасибо съемочной группе за то, что они скрасили три моих вечера и испортили только один. Так что смотреть можно.