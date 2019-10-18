Может находиться в Таллинне в компании молодого человека: полиция разыскивает 17-летнюю девушка

Полицейские общались с ее знакомыми и близкими, проверили места, где она могла находиться, по поиски не принесли результатов. Мобильный телефон Анны-Лийзы выключен.

У полиции есть основание полагать, что девушка может находиться в Таллинне в обществе молодого человека.

Пропавшая 17-летняя Анна-Лийза. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet