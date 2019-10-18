Канадских эстонцев возмутил политик, позировавший в футболке с серпом и молотом

В 2016 году Батист позировал в Инстаграме на фото, находясь в спортзале в футболке с серпом и молотом. Фотография сопровождалась хэштегом #RedArmyHockey.

Фото из Инстаграма Джейми Батиста. ФОТО: Скриншот

Пресс-секретарь восточноканадского отделения всемирного эстонского центрального совета Пауль Лаанеметс заявил изданию Cape Breton Post провинции Новая Шотландия, что позирование в такой футболке крайне оскорбительно, но человек сам не хочет этого признавать.

"Многие, включая мою собственную семью, прибыли в Новую Шотландию, сбежав от советского террора. Ношение такой футболки причиняет боль всему нашему сообществу и миллионам других канадцев, чьи семьи бежали от оккупационных войск Красной армии", - сказал Лаанеметс.

Сообщения Джейми Батиста в соцсетях в преддверии парламентских выборов в Канаде и ранее привлекали к себе повышенное внимание средств массовой информации. Среди прочего, он публиковал гомофобные, сексистские и расистские посты, которые на сегодня удалены. Также он одобрительно отзывался о социалистическом строе. "Социализм уже не кажется таким плохим", - писал он.

Кандидат от Либеральной партии Батист к настоящему времени уже открыто принес извинения за свои посты, утверждая, что речь шла о плохих шутках, которые он высказывал в сложный для себя жизненный период под влиянием депрессии.

Премьер-министр и лидер Либеральной партии Джастин Трюдо принял извинения Батиста и не счел нужным исключать его из избирательного списка. По словам же Лаанеметса, извинения Батиста были неубедительными.

Дед Пауля Лаанеметса сбежал из Эстонии в Канаду в 1948 году на судне, которое перевозило 350 военных беженцев.