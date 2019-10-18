Женщина солгала об изнасиловании в Пярну и поплатилась за это

В августе этого года полиция получила сообщение, что неизвестный вооруженный ножом мужчина ночью изнасиловал женщину в Старом парке в центре Пярну.

В ходе уголовного расследования были проанализированы все доступные источники информации и всеми возможными методами пытались найти хоть какие-то следы преступника. Были обнаружены доказательства того, что "жертва" не находилась в парке в это время и никакого нападения не было.

Суд наказал женщину за дачу ложных показаний условным тюремным сроком на полтора года. Также она должна возместить судебные издержки, которые превышают 1500 евро.

«Сбор доказательств и установление истины — работа полиции, и, конечно, случается, что в ходе расследования вырисовывается отличная от первоначальной картинка. За нечаянную ошибку никого не наказывают, но мы серьезно относимся к случаям, когда предполагаемая жертва преднамеренно делает вводящие в заблуждение заявления о преступлении», – говорит старший прокурор Гарди Андерсон.

По словам руководителя Пярнуского участка Юллара Кютта, если полиция получает сообщения о тяжелом преступлении, полицейские пытаются как можно скорее поймать преступника, но если человек дает ложные показания, это отвлекает стражей правопорядка от дел, когда пострадавшим действительно нужна помощь.