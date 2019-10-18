Женщина солгала об изнасиловании в Пярну и поплатилась за это

В начале октября Пярнуский уездный суд подтвердил, что между прокуратурой и обвиняемой было заключено соглашение, по которому женщину около 30 лет признали виновной в сознательной даче ложных показаний об изнасиловании.
В августе этого года полиция получила сообщение, что неизвестный вооруженный ножом мужчина ночью изнасиловал женщину в Старом парке в центре Пярну.
В ходе уголовного расследования были проанализированы все доступные источники информации и всеми возможными методами пытались найти хоть какие-то следы преступника. Были обнаружены доказательства того, что "жертва" не находилась в парке в это время и никакого нападения не было.
Суд наказал женщину за дачу ложных показаний условным тюремным сроком на полтора года. Также она должна возместить судебные издержки, которые превышают 1500 евро.
«Сбор доказательств и установление истины — работа полиции, и, конечно, случается, что в ходе расследования вырисовывается отличная от первоначальной картинка. За нечаянную ошибку никого не наказывают, но мы серьезно относимся к случаям, когда предполагаемая жертва преднамеренно делает вводящие в заблуждение заявления о преступлении», – говорит старший прокурор Гарди Андерсон.
По словам руководителя Пярнуского участка Юллара Кютта, если полиция получает сообщения о тяжелом преступлении, полицейские пытаются как можно скорее поймать преступника, но если человек дает ложные показания, это отвлекает стражей правопорядка от дел, когда пострадавшим действительно нужна помощь.
Согласно Пенитенциарному кодексу, за дачу заведомо ложных показаний полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.