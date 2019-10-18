Неожиданно! Цены на бензин и дизельное топливо в Таллинне упали сильнее, чем у соседей

Хотя, как правило, самые высокие цены на топливо в Прибалтике и самый быстрый рост цен наблюдаются в Таллинне, на этой неделе произошло нечто совершенно неожиданное: цены в Таллине упали сильнее всего, пишет Postimees.
В Таллине цены на бензин и дизельное топливо упали за неделю на 2,9 цента за литр. В Риге цены на все виды топлива упали на 1 цент по сравнению с прошлой пятницей. В Вильнюсе цена бензина с октановым числом 95 упала на 0,6 цента, а бензина с октановым числом 98 снизилась на 1,9 цента, а цена литра дизельного топлива выросла на 1,5 цента за неделю.
Тем не менее, самое дорогое топливо в странах Балтии по-прежнему продавается в Таллине. По состоянию на полдень пятницы в эстонской столице 95-октановый бензин стоил 1,327 евро за литр, что на 4,3 и 20,6 цента выше, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.
Цена 98-го бензина в Таллинне составила 1,377 евро за литр, что на 3,8 цента больше, чем в Риге, и на 18,7 цента больше, чем в Вильнюсе.
В пятницу в полдень цена на дизельное топливо в столице Эстонии составила 1,307 евро за литр, превысив цены в Риге и Вильнюсе на 8,3 и 23,5 цента соответственно.
Сравнение цен является информативным. Цены на топливо могут варьироваться в зависимости заправочных станций.
Между тем, сегодня эстонская топливная компания Circle K Eesti сообщила о том, что в 15 часов пятницы снизила цены на самые популярные виды моторного топлива ниже уровня в 1,3 евро за литр. Литр бензина 95 и дизеля на станциях Circle K до позднего вечера воскресенья будет стоить 1,299 евро.