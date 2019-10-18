Фото: близ Вильянди столкнулись две машины

Сегодня, 18 октября, около 14:00 на перекрестке Орика на шоссе Имавере - Вильянди - Какси-Нуйа, то есть в деревне Синиаллику в волости Вильянди столкнулись два автомобиля. Водители отделались легким испугом, передает Sakala.
По первоначальным данным, двигавшийся со стороны Имавере автомобиль Peugeot хотел повернуть на Лайду-теэ, но не заметил ехавшую навстречу машину Audi. Audi въехала в бок Peugeot.
В обоих автомобилях были только водители. Скорая помощь осмотрела их и не обнаружила травм, рассказал побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо.