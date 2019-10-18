А вы знали? Машинист поезда в Эстонии зарабатывает на треть больше водителя автобуса!

Если средняя зарплата водителей автобусов остается в пределах средней по стране, то есть 1300 евро, то машинисты поездов зарабатывают почти на треть больше, то есть в среднем 1700 евро, пишет портал rahageenius.
Руководитель пресс-службы Elron Марийс Адамберг сказала, что зарплата машинистов зависит от объема рабочих часов, квалификации и дополнительных выплат. И все же она подтвердила, что средняя зарплата составляет 1700 евро в месяц.
Кроме того, машинистам поездов положен 35-дневный отпуск. Также работодатель предлагает до трех дополнительных выходных в зависимости от стажа, различные пособия по случаю семейных праздников, льготные условия для занятий спортом и бесплатный проезд в поездах Elron по всей Эстонии.
Для сравнения можно отметить, что зарплаты водителей автобусов городского таллиннского предприятия TLT начинаются со среднеэстонской брутто-зарплаты, которая в прошлом году находилась в диапазоне между 1200 и 1300 евро.