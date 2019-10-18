А вы знали? Машинист поезда в Эстонии зарабатывает на треть больше водителя автобуса!

Руководитель пресс-службы Elron Марийс Адамберг сказала, что зарплата машинистов зависит от объема рабочих часов, квалификации и дополнительных выплат. И все же она подтвердила, что средняя зарплата составляет 1700 евро в месяц.

Кроме того, машинистам поездов положен 35-дневный отпуск. Также работодатель предлагает до трех дополнительных выходных в зависимости от стажа, различные пособия по случаю семейных праздников, льготные условия для занятий спортом и бесплатный проезд в поездах Elron по всей Эстонии.