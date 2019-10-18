Пт, 18.10.2019
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  • Галерея: попытка задержать сына крупнейшего наркобарона в мексиканском городе привела к кровавой разборке

Галерея: попытка задержать сына крупнейшего наркобарона в мексиканском городе привела к кровавой разборке

На севере Мексики разгорелась ожесточенная битва между силами безопасности и наркокартелем Синалоа, когда полиция в ходе рутинной проверки задержала сына сидящего в американской тюрьме наркобарона Хоакина «Эль-Чапо» Гусмана.

17 октября в мексиканском городе Кульякан боевики наркокартеля помешали полиции арестовать Овидио Гусмана. Попытка ареста вылилась в вооруженные столкновения, в результате полицейские отступили.

Ранее местные телеканалы распространили информацию, что Гусман-младший, который, как считается, пользуется влиянием в картеле Синалоа (крупнейшем наркокартеле Мексики, которым руководил его отец), был арестован. Но позднее официальные источники подтвердили, что он на свободе.

По данным министра безопасности Альфонсо Дурасо, Гусмана-младшего попытались арестовать после того, как из дома, в котором он находился, был обстрелян военный патруль. Однако, когда военные решили взять его под стражу, дом окружили вооруженные люди, соотношение сил оказалось в их пользу. Завязалась перестрелка. В итоге, как заявил министр, «в интересах благополучия горожан силовые структуры решили прекратить операцию».

По информации издания, перестрелка началась неподалеку от здания местной прокуратуры. Позднее столкновения боевиков картеля с полицией и военными перекинулись на другие части города. Боевики в масках блокировали дороги, водители, спасаясь, бросали машины прямо на улицах.

Как передает Aljazeera, боевики использовали «пулеметы и крупнокалиберное оружие». По информации Reuters, они поджигали машины, а также подожгли заправку. Кроме того, сообщалось что, воспользовавшись ситуацией, из местной тюрьмы сбежали заключенные (точное число неизвестно).

По предварительным данным, два человека были убиты, более 20 ранены.

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