Пт, 18.10.2019
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  • Жуткие кадры: пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под приближающийся поезд

Жуткие кадры: пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под приближающийся поезд

В метро аргентинской столицы Буэнос-Айреса мужчина, упавший в обморок, случайно столкнул пассажирку метро на рельсы в момент, когда к станции приближался поезд. Женщину удалось спасти. Запись с камеры видеонаблюдения распространилась по интернету.

Инцидент произошел во вторник утром, 15 октября, на станции метрополитена «Пуэйрредон». На кадрах видно, как прислонившийся к столбу мужчина теряет сознание и падает на стоящих перед ним людей. В следующую секунду с перрона падает женщина.

Очевидцы сразу начали неистово размахивать руками, чтобы привлечь внимание машиниста. К счастью, трагедии удалось избежать. Поезд остановился в нескольких метрах от женщины.

Как только поезд остановился, люди спрыгнули на рельсы и подняли пострадавшую. Вскоре на станцию прибыли полицейские и медработники и оказали пострадавшей необходимую помощь.

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