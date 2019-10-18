Жуткие кадры: пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под приближающийся поезд

Инцидент произошел во вторник утром, 15 октября, на станции метрополитена «Пуэйрредон». На кадрах видно, как прислонившийся к столбу мужчина теряет сознание и падает на стоящих перед ним людей. В следующую секунду с перрона падает женщина.

Очевидцы сразу начали неистово размахивать руками, чтобы привлечь внимание машиниста. К счастью, трагедии удалось избежать. Поезд остановился в нескольких метрах от женщины.