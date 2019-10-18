Неприятный сюрприз: airBaltic терпит большие убытки

В финансовом отчете airBaltic, на который ссылается BNS, сообщается, что количество пассажиров, перевезенных в Риге и Вильнюсе, увеличилось на 17 процентов, в Таллинне — на 38 процентов.

Рыночная доля авиакомпании в Рижском аэропорту выросла с 54 процентов в первой половине прошлого года до 57 процентов в этом году, в Таллинне — с 15 процентов до 19 процентов, а в Вильнюсе — с 8 процентов до 9 процентов.

В первом полугодии компания добавила к своему флоту пять самолетов, покупка которых финансировалась за счет операционного лизинга, в результате чего общее число самолетов airBaltic достигло 39, в том числе 19 из них — Airbus A220-300.

Руководство компании прогнозирует, что количество пассажиров, перевезенных во втором полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 21 процент. Общий оборот авиакомпании в этом году планируется в размере 500-510 млн евро.