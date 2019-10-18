Фото: на Аляске самолет с 42 людьми на борту повис над водой

Как рассказала управляющая города Уналаска Эрин Рейндерс, пилоты из-за сильного ветра не смогли с первой попытки посадить самолет, поэтому им пришлось делать второй заход. Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не смог остановиться и в результате выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.