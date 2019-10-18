Эстония поддерживает революцию в вопросе автомобилей-фантомов

Эстония хочет, чтобы в определенных случаях изъятые из эксплуатации транспортные средства можно было удалять из регистра без свидетельства об уничтожении.
6 августа Европейская комиссия инициировала общественные консультации по вопросу о функционировании Директивы об изъятых из эксплуатации автомобилях. Комиссия обращает внимание на проблему «фантомных машин», практику выполнения директивы и целесообразность достижения целей.
На заседании правительства в четверг были обсуждены взгляды Эстонии на директивы.
На данный момент никак не регулируется, что делать, когда автомобиль просто больше не существует. Это означает, что транспортное средство, исчезнувшее с лица земли, навсегда останется в регистре в качестве фантомного автомобиля», - сказал министр окружающей среды Рене Кокк.
Представление свидетельства об уничтожении в регистр должно быть быстрым и удобным, считает министр.
Кокк также подчеркнул значительные экологические риски, которые представляет собой автомобильный хлам. «Автомобильные отходы представляют собой реальную опасность для окружающей среды и должны быть собраны и обработаны надлежащим образом. Лучшее место для этого - свалка».
В Эстонии - примерно 150 официальных автосвалок. В 2017 году на основании свидетельства об уничтожении было ликвидировано 16 300 автомобилей.