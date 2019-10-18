Звезда мюзиклов Кирилл Гордеев – вампир Герберт, Эдмон Дантес, Джекилл и Хайд

– Как я понимаю, роль Джекила/Хайда требует от вас больше всего усилий. Как вам удается играть двух людей в одном – святого и злодея? Чего это перевоплощение от вас требует? Это ведь, наверное, не только артистизм. Какую-то работу актер всегда производит с душой...

– Джекилл отнюдь не святой. Речь в этом спектакле как раз о том, что «в каком из нас сокрыты два начала», выражаясь языком моего героя. Вопрос, поднятый в мюзикле, намного глубже и сложнее «черного и белого». В этом и есть сложность роли: надо сыграть Джекила так, чтобы от зрителя постоянно ускользало то звериное, что в нем сокрыто за десятью замками. Ведь любой человек всегда мирится с самим собой, выбирая правильные лишь для него решения. Джекилл одержим своей работой, его моральные устои так же крепки, как и взгляды на жизнь Хайда. (Улыбается.)

В последнее время я в этой роли пытаюсь, как ни странно, успокоиться. Нагрузка – и драматическая, и музыкальная – настолько разогревает организм, что эта лавина, этот пожар захватывают тебя изнутри, а это сильно влияет на голос. Есть риск сгореть раньше, чем закончится спектакль. Здесь немало психофизических нюансов. Это сложная физическая и психологическая работа актера над собой. Например, если актер на сцене плачет, у него опухают связки – и петь он больше не может. Когда мы кричим в эмоциональном порыве, связки травмируются с тем же результатом. Самое сложное – найти равновесие между актерством и вокалом, актерским наполнением и грамотно спетыми нотами. Опять же, можно спеть технично, но это не будет цеплять... В спектакле «Джекилл & Хайд» я до сих пор ищу равновесие – где-то перехожу на шепот, где-то пытаюсь еще поддать; ищу средства выражения эмоций в вокале. Спектакль живой, и сколько мы будем его играть, столько я буду над ним работать.

– Насколько ваша жизнь подчинена работе? Если взять музыку: вы слушаете что-то, кроме мюзиклов?

– Конечно! В музыке я тоже всеяден. Обожаю фолк. Я называю его природной, настоящей музыкой – с нее начинались цивилизации, это музыка отправных точек, музыка создания городов. Любовь к фолку мне тоже привил мой мастер. Мы в ГИТИСе ставили музыкальный спектакль «Кантеле» по мотивам «Калевалы», в котором использовали народную музыку Финляндии, рунические песни. Я увлекся этим всерьез, и в моей жизни появилась музыка Шотландии, Ирландии, Армении, Ирана, Южной Африки... Современная поп-культура более-менее одинакова, а если посмотреть на народную музыку, каждая мелодия каждого народа дает особенную эмоцию. И если всё это собрать вместе, получится огромный массив, во много даже еще и неизученного музыкального наследия. Но я слушаю и рок, и джаз. Вся музыка прекрасна, главное – найти то, что тебе нравится и движет тебя вперед.

– В социальной сети ВКонтактe есть сообщество «Кирилл Гордеев. Официальная группа» – семь с половиной тысяч участников, по большей части – участниц. Насколько такое количество поклонников делает вашу жизнь труднее?