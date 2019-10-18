Пт, 18.10.2019
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  • Решено: с декабря Tallinna Vesi существенно снижает цены на водоснабжение

Решено: с декабря Tallinna Vesi существенно снижает цены на водоснабжение

Вода. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Департамент конкуренции согласовал ходатайство водоканала AS Tallinna Vesi, на основании которого тарифы на водоснабжение и канализацию будут понижены частным клиентам в среднем на 27 процентов, а коммерческим клиентам на 15 процентов.

Новые цены AS Tallinna Vesi внедрит с 1 декабря, сообщило предприятие на биржу.

Подавая Департаменту конкуренции ходатайство о тарифах, предприятие исходило как из ситуации на текущий момент, так и из постановления Госсуда, вынесенного в декабре 2017 года.

Высшая судебная инстанция в этом решении пришла к выводу, что Департамент конкуренции при утверждении тарифов не обязан руководствоваться положениями о тарифной политике в договоре Tallinna Vesi с городом Таллинн, и водоканал обязан выполнить предписание департамента о перерасчете тарифов.

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