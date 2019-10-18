Фото и видео: в Ноблесснере открывается образовательно-развлекательный центр

Центр досуг для всей семьи объединяет в себе элементы виртуальной реальности и историю инженерных изобретений.

«Первый образовательный центр виртуальной реальности PROTO объединяет в себе столетнюю историю изобретений и современные технологии. Мы хотим вдохновить всех посетителей открыть для себя науку и предложить маленьким ученым возможности для развития. В субботу, 19 октября, мы откроем двери для всех желающих, кто хочет познакомиться с волшебным миром изобретений. Музей будет открыт до полуночи», - говорит исполнительный директор «Завода изобретений PROTO» Отть Сарапуу.

Экспозиция центра состоит из более 30 аттракционов и игр виртуальной реальности, которые рассказывают историю изобретений 19-20-го века. Среди них, например, воздушный шар в натуральную величину, паровоз, воздушный велосипед, которыми можно управлять при помощи виртуальных технологий и выполнять разные игровые задания. Большинство VR игр были произведены голландским центром виртуальной реальности Enversed специально для PROTO. К другим экспонатам относятся, например, циклодром, воздушные пушки или пианино с электрическими молниями.

«Завод изобретений PROTO» находится в историческом квартале Ноблесснера. «Нам очень приятно, что идея создания PROTO дала толчок к реновации литейного цеха. Благодаря уникальной акустике здесь за последние десять лет прошло множество концертов мирового уровня, но сегодня возможности этого здания станут еще обширнее. Недавно отреставрированный памятник архитектуры, безусловно, является одним из самых знаковых в Ноблесснере», - говорит директор по развитию недвижимости BLRT Grupp Ивар Пийрсалу.