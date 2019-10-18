В списке самых разыскиваемых преступниц Европы и молодая латышка

Способны ли женщины на такие же тяжкие преступления, как и мужчины? Преступницы, объявленные в розыск в Европе, доказывают, что да.

В рамках этой кампании преступники обоих полов разыскиваются за такие преступления, как убийства, торговля наркотиками, мошенничество, торговля людьми и т.д.

Чтобы призвать эти лица к ответственности, Europol и Госполиция призывают жителей ознакомиться с ними и предоставить информацию, если таковая есть.

На страничке https://eumostwanted.eu/crimehasnogender можно ознакомиться с самыми разыскиваемыми преступниками в Европе в игровой форме - сначала лицо прячется под маской - вам показывается лишь описание преступления, и вы должны угадать, кто его совершил - мужчина или женщина.

Одна из целей кампании - обратить внимание на то, что тяжкие преступления совершают не только мужчины, но и женщины, которые не менее опасны.

Одна из разыскиваемых преступниц - уроженка Латвии 1999 года рождения Ангелина Сацюк. Ее разыскивают за особо тяжкие телесные повреждения, нанесенные в составе группы, что по невнимательности виновных привело к смерти пострадавшего.

В 2014 году Ангелина с соучастницей во время конфликта напала на женщину, толкнула ее на землю, после чего много раз била, сломав большую часть ребер и повредив жизненно важные органы, в результате чего жертва умерла. После происшествия Ангелина со своей соучастницей накрыла тело листьями и покинула место ЧП.

Помимо Ангелины в список на https://eumostwanted.eu/ попали и два других разыскиваемых из Латвии - Гатис Звингулис 1982 года рождения и Леонид Ласманис 1959 года рождения. Первый разыскивается за убийство, нанеся своей жертве несколько ножевых ранений, второй, будучи государственным должностным лицом и кандидатом на муниципальных выборах, совершил преступление, связанное с подкупом на сумму 20 000 евро, эта сумма предназначалась для другого чиновника.

Отмечается, что такие кампании очень успешны - всего за последние три года были задержаны и арестованы 69 преступников их этого списка, в 21 случае помогла информация, полученная от жителей.