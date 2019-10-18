На помощь беженцам, Украине и другим Эстония направит более полумиллиона евро

Эстония направит 75 000 евро бюро по координации гуманитарной помощи ООН на действия на Украине, 50 000 евро на оказание помощи в Афганистане, 50 000 евро на оказание помощи в Мали и 50 000 евро на оказание помощи в Ливии, свидетельствуют данные регистра документов МИД Эстонии.