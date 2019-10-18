Пт, 18.10.2019
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  • На помощь беженцам, Украине и другим Эстония направит более полумиллиона евро

На помощь беженцам, Украине и другим Эстония направит более полумиллиона евро

Гуманитарная помощь на востоке Украины.

ФОТО: SCANPIX

Эстония направит 75 000 евро бюро по координации гуманитарной помощи ООН на действия на Украине, 50 000 евро на оказание помощи в Афганистане, 50 000 евро на оказание помощи в Мали и 50 000 евро на оказание помощи в Ливии, свидетельствуют данные регистра документов МИД Эстонии. 

На поддержку деятельности департамента уполномоченного ООН по беженцам в будущем году Эстония направит 100 000 евро и такую же сумму направит в центральный фонд ООН по оказанию срочной помощи.

20 000 евро Эстония направит оценочно-координационной команде ООН по кризисам, 100 000 евро комитету Международного Красного креста, 50 000 евро Всемирной организации здравоохранения и 80 000 евро организации ООН по оказанию помощи беженцам из Палестины на Ближнем Востоке.

Денежные средства выделяются из средств, предусмотренны в бюджете МИД этого года на помощь по развитию и гуманитарную помощь.

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