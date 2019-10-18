Галерея: на протесты в Барселоне вышли полмиллиона человек

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

Поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки - на улицах Барселоны опять горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых за этот вечер пострадавших, пишет "Интерфакс".

Днем в пятницу протестующие время от времени начинали скандировать "Независимость!", "Улицы всегда будут нашими!", "Свобода политзаключенным!". Политзаключенными они считают каталонских политиков, которые в понедельник были приговорены Верховным судом к различным срокам наказания - от 9 до 13 лет - в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. На плечах многих - эстелады - неофициальные флаги независимой Каталонии, пишет РИА Новости.

В акции принимают участие и те каталонцы, которые пришли в Барселону в составе пяти колонн так называемого "Марша за свободу", который вышел в среду утром из различных городов автономного сообщества и завершился в пятницу днем у стелы на аллеи Грасиа.

Ситуация в городе

Ряд станций метро закрыты, почти все дороги в центре города перекрыты. Закрыты многие магазины и кафе. Многие опасаются, что акция протеста может закончиться беспорядками.

Также пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка – митингующие перекрывают дороги (в том числе трассы в сторону Франции и Андорры), проводят митинги. По последним данным, перекрыты около 30 трасс. В аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов, транспорт ходит с увеличенными интервалами.

Ранее глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил телеканалу "Телесинко", что Испания направит в Каталонию дополнительные отряды полиции, чтобы гарантировать безопасность и позволить отдохнуть местным полицейским.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принять повышенные меры безопасности.

В ночь на пятницу, 18 октября, митингующие жгди мусор и мебель в центре города, бросали камни и петарды в полицейских, передает DW.