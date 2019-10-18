Пт, 18.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Чем занять ребенка на осенних каникулах? Мастер-классы, лагеря и многое другое

Чем занять ребенка на осенних каникулах? Мастер-классы, лагеря и многое другое

Фото иллюстративное.

ФОТО: Vladislav Musakko

В Таллинне подготовлена программа к осенним школьным каникулам.

На следующей неделе школьников ожидают первые в этом учебном году каникулы, в это время в Таллинне пройдет множество специальных мероприятий.

На странице https://huvi.tallinn.ee/ собрана информация о проходящих во время каникул мастер-классах, лагерях и других мероприятиях для школьников всех возрастов.

Лагеря будут организованы, в частности, в Таллиннских молодежных центрах. К примеру, в Кесклиннаском молодежном центре пройдет городской лагерь, посвященный закулисью телевидения, театра и мира кино. Мустамяэский открытый молодежный центр организует лагерь, который предложит ребятам посетить Х-парк, Эстонский музей здравоохранения, цех открытий PROTO, Эстонский музей природы и другие интересные места.

Осенние каникулы продлятся с 21 до 27 октября.

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