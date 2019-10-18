В Литве не собираются создавать военную базу США: от имени МИД разослали фейк
МИД республики назвал фейком распространенный документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу США на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой, пишет DW.
Литва не собирается создавать на своей территории военную базу США. Об этом министерство иностранных дел республики сообщает в пятницу, 18 октября. Тем самым официальный Вильнюс опровергает заявление, которое неизвестные распространили от имени ведомства несколькими часами ранее.
Литовский МИД назвал "фейковой новостью" документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу Соединенных Штатов на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой. "Компетентные власти в настоящее время занимаются расследованием инцидента", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Фальшивый пресс-релиз, по данным министерства, получили многие СМИ, дипломатические представительства и учреждения в странах НАТО. Как отмечает агентство dpa, в Литве распространение фейкового заявления связывают с появлением в республике в рамках обычной ротации частей американской армии.
Военнослужащие США в Литве в рамках операции НАТО
Первые из около 500 военнослужащих США в середине октября прибыли в Литву в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Остальная часть контингента и вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут позднее. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.
Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис отметил значимость военнослужащих Соединенных Штатов в качестве "сдерживающего фактора". Заявленная цель операции Atlantic Resolve - обеспечить мир и стабильность в балтийских государствах, озабоченных вопросом своей безопасности после начала конфликта на востоке Украины.
Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. Международным союзническим батальоном НАТО в Литве командует Германия.