В Литве не собираются создавать военную базу США: от имени МИД разослали фейк

Литва не собирается создавать на своей территории военную базу США. Об этом министерство иностранных дел республики сообщает в пятницу, 18 октября. Тем самым официальный Вильнюс опровергает заявление, которое неизвестные распространили от имени ведомства несколькими часами ранее.

Литовский МИД назвал "фейковой новостью" документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу Соединенных Штатов на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой. "Компетентные власти в настоящее время занимаются расследованием инцидента", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Фальшивый пресс-релиз, по данным министерства, получили многие СМИ, дипломатические представительства и учреждения в странах НАТО. Как отмечает агентство dpa, в Литве распространение фейкового заявления связывают с появлением в республике в рамках обычной ротации частей американской армии.

Военнослужащие США в Литве в рамках операции НАТО

Первые из около 500 военнослужащих США в середине октября прибыли в Литву в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Остальная часть контингента и вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут позднее. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис отметил значимость военнослужащих Соединенных Штатов в качестве "сдерживающего фактора". Заявленная цель операции Atlantic Resolve - обеспечить мир и стабильность в балтийских государствах, озабоченных вопросом своей безопасности после начала конфликта на востоке Украины.