В Ида-Вирумаа в цепную аварию попали автобус и три легковых автомобиля

Вчера, 18 октября, в 11.15 в Ида-Вирумаа в Йыхви возле здания на улице Раквере, 13 произошло ДТП: 55-летний мужчина на автобусе Irisbus Crossway врезался в Nissan Qasqai, за рулем которого был 67-летний мужчина. В результате столкновения Nissan отлетел в ехавший впереди Ford Mondeo, за рулем которого был 59-летний мужчина. Ford от полученного удара в свою очередь врезался в ехавший впереди Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 65-летний мужчина. 66-летняя пассажирка Hyundai была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.

В 11.47 поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Раэ на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где 27-летний мужчина на BMW 535D столкнулся с поворачивающим налево Honda CR-V, за рулем которого была 78-летняя женщина. Водитель Honda была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.31 в Таллинне возле Ыйсмяэ-теэ, 120 в отъезжающем от остановки автобусе Volvo 7900, за рулем которого был 64-летний мужчина, упала 92-летняя пассажирка. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.