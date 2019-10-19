Мужчина с ружьем пришел в отделение полиции

Старший участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд рассказал Järva Teataja, что ружье некоторое время лежало дома у пришедшего в полицию мужчины и он решил воспользоваться месяцем добровольной сдачи незаконного оружия, чтобы избавиться от него.

Наказания бояться не стоит

Далее ружье отправят в Институт судебной экспертизы Эстонии. Там в ходе экспертизы выяснят, пригодно ли оно для стрельбы и было ли связано с каким-либо преступлением.

Кампанию по сбору оружия у населения полиция организовала для того, чтобы проинформировать людей об обязанностях, связанных с владением оружием, уменьшить число незарегистрированного оружия и тем самым повысить безопасность общества. В ходе организованных ранее акций полиции были переданы сотни единиц огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов.

По словам ведущего чиновника охраны правопорядка Департамента полиции и пограничной охраны Рийты Прооса, в своей работе полиция часто видит, что люди находят в ходе реновации домов или во время масштабных строительных работ в потолочных перекрытиях, на чердаках, в стенах домов огнестрельное оружие своих родных или родственников. «Часть людей незамедлительно сообщает полиции об обнаруженном оружии, но есть и те, кто по незнанию или из страха наказания оставляют бесхозное оружие пылиться на чердаке», – сообщила Прооса.

Рийта Прооса добавила, что эта акция направлена на повышение сознательности людей и добровольную передачу полиции незаконного оружия, хранящегося у людей. «Призыв направлен, в первую очередь, на сдачу незаконного огнестрельного оружия, но полиция ждет также указаний на любое другое оружие, например, газовое, пневматическое и холодное, а также на части огнестрельного оружия и боеприпасы», – перечислила Прооса.

Чиновник полиции напомнила, что для законного владения огнестрельным оружием, его основными частями и боеприпасами у владельца должно быть выданное полицией разрешение на оружие или разрешение на коллекционирование. «Хранить огнестрельное оружие, не имея на то разрешения, является наказуемым деянием», – подчеркнула Прооса.

Она отметила, что среди людей бытует ошибочное мнение, что если находящееся в их владении огнестрельное оружие неисправно, непригодно к стрельбе или заржавело, то нет необходимости регистрировать его в полиции или ходатайствовать о выдаче разрешения на оружие. «На самом деле это не так. Фактически оружие является непригодным к стрельбе лишь в том случае, если оно признано непригодным к стрельбе лицом, имеющим соответствующую лицензию, в соответствии с существующими правилами и об этом имеется документальное подтверждение компетентного учреждения», – пояснила Прооса и добавила, что в октябре у каждого есть возможность без неоправданных опасений передать полиции бесхозное незаконное оружие, хранящееся у людей дома – будь оно исправно или нет.

По словам старшего комиссара полиции, в октябре в полицию могут без опаски обратиться все люди, у которых дома есть какое-либо незарегистрированное оружие, принадлежащее кому-то из семьи и имеющее эмоциональную ценность. «О такой семейной реликвии также следует сообщить в полицию и изъявить желание о его регистрации или приведении в непригодное к стрельбе состояние с намерением последующего хранения в качестве памятной вещи. Полиция проверит техническое состояние оружия и по возможности окажет помощь в регистрации разрешенного в гражданском обороте огнестрельного оружия», – прокомментировала Прооса и добавила, что в таком случае должны быть соблюдены все правила, предписываемые законом.

Акция общегосударственной добровольной сдачи оружия началась 1 октября и продлится до конца месяца. Согласно Закону об оружии, каждый человек, нашедший утерянное, захороненное, скрытое или брошенное оружие и боеприпасы и принявший их в свое владение, обязан немедленно уведомить об этом полицию и передать ей находку. Для передачи находки полиция рекомендует связаться при первой возможности со своим участковым полицейским или сообщить полиции о находке по короткому номеру Центра тревоги 112. Затем чиновник полиции сам придет за огнестрельным оружием и безопасно доставит его в полицию на хранение.