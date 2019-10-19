Что делать, когда вес багажа превышает допустимый? Туристка делится оригинальным решением

Как только становится известно, что вес багажа превышает допустимый, большей части людей приходится платить. Однако путешественница из Филиппин Гела Родригез нашла выход из ситуации - на ней несколько слоев одежды, потому вес багажа был ниже максимально допустимого, пишет Rus.TVNET.