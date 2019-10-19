Сотрудники Таллиннского аэропорта назвали пять запрещенных предметов, которые часто пассажиры оставляют в ручной клади

На следующей неделе в большинстве школ начнутся каникулы, на время которых многие родители планируют отпуск или путешествие. Это означает, что в Таллиннском аэропорту станет больше пассажиров и в часы пик очереди на предполетный досмотр вырастут. Чтобы быстро и без проблем пройти предполетный досмотр, сотрудники G4S Eesti из службы безопасности Таллиннского аэропорта советуют заранее ознакомиться с правилами, касающимися предметов, которые запрещается провозить в ручной клади.
Сотрудники службы безопасности назвали пять запрещенных предметов, в связи с которыми у пассажиров возникает больше всего вопросов и которые чаще всего попадаются в ручной клади.
1. Жидкости
Многие помнят, что провозить жидкости в ручной клади следует в литровом целлофановом пакете с застежкой. Но не все знают, что к жидкостям также относятся пасты и кремы. Помимо зубной пасты и геля для волос, к жидкостям причисляются и все нетвердые продукты питания: например, паштет и жидкий мед.
В Таллиннском аэропорту на борт самолета запрещается проносить в ручной клади жидкости в индивидуальной упаковке объемом более 100 миллилитров или равноценной вместимости. Этот запрет не распространяется на лекарства и специальную диетическую пищу.
2. Аккумуляторы
Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, но и здесь есть ограничения по емкости. Например, внешние аккумуляторы емкостью более 100 Wh (ватт-часов) можно брать на борт самолета только при наличии разрешения авиапредприятия. Внешние аккумуляторы емкостью более 160 Wh (ватт-часов) полностью запрещены (за исключением запасных аккумуляторов для инвалидного кресла — это следует согласовать с авиапредприятием).
Большинство внешних аккумуляторов, с помощью которых заряжаются смартфоны, не превышают разрешенного предела емкости, но всегда стоит перепроверить по указанной на аккумуляторе информации, так ли это.
Пассажиров, которые кладут внешний аккумулятор в сдаваемый багаж, часто вызывают на повторную проверку. Это, в свою очередь, может означать, что багаж не будет вовремя отправлен на рейс.
3. Зажигалки
В ручную кладь можно упаковать одну зажигалку. Если раньше зажигалки типа Zippo были запрещены, то сейчас разрешены и они.
4. Пилка для ногтей
Запрещены металлические пилки для ногтей и пилки с острым кончиком. Неметаллические пилки и пилки без острых краев можно спокойно паковать в ручную кладь.
5. Рабочие инструменты
Как правило, пассажиры не берут с собой в путешествие отвертку или многофункциональный инструмент, но тем не менее рабочие инструменты нередко попадаются в ручной клади, так как эту же сумку люди часто используют и для других целей. Пассажирам рекомендуют тщательно проверить свою сумку или чемодан, прежде чем собираться в поездку.