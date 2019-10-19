Сотрудники Таллиннского аэропорта назвали пять запрещенных предметов, которые часто пассажиры оставляют в ручной клади

Сотрудники службы безопасности назвали пять запрещенных предметов, в связи с которыми у пассажиров возникает больше всего вопросов и которые чаще всего попадаются в ручной клади.

1. Жидкости

Многие помнят, что провозить жидкости в ручной клади следует в литровом целлофановом пакете с застежкой. Но не все знают, что к жидкостям также относятся пасты и кремы. Помимо зубной пасты и геля для волос, к жидкостям причисляются и все нетвердые продукты питания: например, паштет и жидкий мед.

В Таллиннском аэропорту на борт самолета запрещается проносить в ручной клади жидкости в индивидуальной упаковке объемом более 100 миллилитров или равноценной вместимости. Этот запрет не распространяется на лекарства и специальную диетическую пищу.

2. Аккумуляторы

Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, но и здесь есть ограничения по емкости. Например, внешние аккумуляторы емкостью более 100 Wh (ватт-часов) можно брать на борт самолета только при наличии разрешения авиапредприятия. Внешние аккумуляторы емкостью более 160 Wh (ватт-часов) полностью запрещены (за исключением запасных аккумуляторов для инвалидного кресла — это следует согласовать с авиапредприятием).

Большинство внешних аккумуляторов, с помощью которых заряжаются смартфоны, не превышают разрешенного предела емкости, но всегда стоит перепроверить по указанной на аккумуляторе информации, так ли это.

Пассажиров, которые кладут внешний аккумулятор в сдаваемый багаж, часто вызывают на повторную проверку. Это, в свою очередь, может означать, что багаж не будет вовремя отправлен на рейс.

3. Зажигалки

В ручную кладь можно упаковать одну зажигалку. Если раньше зажигалки типа Zippo были запрещены, то сейчас разрешены и они.

4. Пилка для ногтей

Запрещены металлические пилки для ногтей и пилки с острым кончиком. Неметаллические пилки и пилки без острых краев можно спокойно паковать в ручную кладь.

5. Рабочие инструменты