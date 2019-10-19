В Красноярском крае прорвало дамбу: 13 человек погибли, началась эвакуация людей

В субботу около 02:00 мск (совпадает с эстонским временем) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, погибло 13 человек, СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел.

Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек. МЧС России направляет на место ЧП дополнительные силы спасателей из соседних регионов.

Власти Красноярского края организовали эвакуацию жителей поселка Щетинкино, сообщил журналистам, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. "Организована эвакуация из деревни Щетинкино, эвакуация будет в Курагино", - сказал Лапшин.

Причины аварии

Следователи рассматривают версию прорыва ещё одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артели в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).