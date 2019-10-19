Сб, 19.10.2019
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Российский самолет запросил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе
На борту 150 человек

Самолет. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Пассажирский самолет, запросивший экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о заложенной на борту бомбе, благополучно приземлился, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На борту находится порядка 150 человек. Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта "Интерфаксу" подтвердили, что командир рейса запрашивал посадку. По ее данным, в аэропорту будет проводиться технический досмотр воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в Красноярске готовится сесть самолет рейса Улан-Удэ - Москва авиакомпании "Нордавиа" из-за сообщения о заложенной бомбе.

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