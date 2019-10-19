Российский самолет запросил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

На борту находится порядка 150 человек. Как отметил собеседник агентства, сообщившего о взрывном устройстве задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта "Интерфаксу" подтвердили, что командир рейса запрашивал посадку. По ее данным, в аэропорту будет проводиться технический досмотр воздушного судна.