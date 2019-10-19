Вот это поворот: у сотни тренеров в MyFitness нет свидетельства о квалификации

При сравнении почти 230 имен тренеров одного из известнейших в Эстонии спортивных клубов MyFitness с базой данный тренеров эстонского спортивного регистра выясняется, что тренерская квалификация есть только у примерно тридцати человек. Хотя более 200 инструкторов в спортзалах рекламируют себя в качестве тренеров, Закон о спорте гласит, что тренер — это только те спортсмены и инструктирующие любителей спортивные специалисты, которые имеют профессиональную квалификацию тренера.

Почему квалификация важна? Печальный пример приводит главный специалист по тренерской специальности Фонда спортивного обучения и информации Лийза Роос: «На прошлой неделе в СМИ говорили о ребенке, которому был нанесен очень серьезный ущерб здоровью из-за безграмотности тренера. Прокурор сказал, что если у тренера нет свидетельства о квалификации, это совершенное по неосторожности преступление. При наличии квалификации речь шла бы о несчастном случае», - говорит она.

Между свидетельством о квалификации и курсами, по словам Росс, различие в том, что тренер прошел повышение квалификации спортивной федерации. Оно основывается на учебной программе, прошедший которую должен сдать экзамены. «Прохождение курсов не дает то, что теперь ты тренер. Есть определенные шаги, которые следует пройти».

По данным Роос, во многих спортклубах работает много тренеров без квалификации. Это значит, что они не прошли необходимые курсы и не сдали экзамены, чтобы получить квалификацию.

По оценке работника здравоохранения Кадри Эльбе, должно быть свидетельство о квалификации. Уж слишком много может пойти не так из-за неправильных тренировок. «Самое важное, что тело может развиваться непропорционально, особенно у детей. Также неправильные нагрузки может привести к поражениям сердца. Неправильная нагрузка на мышцы также влияет на суставы. Из-за некомпетентности тренера человеку может быть нанесен хронический вред здоровью, который невозможно вылечить», - сказала Эльбе.

Руководитель по тренировкам MyFitness Эва Оттас сказала, что тренеры их спортклуба прошли много ценных курсов, но они не признаны Олимпийским комитетом Эстонии. Также среди тренеров MyFitness есть те, кто получил высшее спортивное образование в Тартуском университете.

«По-моему мнению, стыдно, что приходит тренер с высшим образованием, со степенью магистра, и Олимпийский комитет Эстонии говорит, что он никто и он должен им заплатить и тогда также получит уровень», - сказала Оттас, добавляя, также групповые тренеры проходят международно признанное обучение.

Лийза Роос говорит, что высшее спортивное образование не дает тренерской специальности. Она не ставит под сомнение, что организованное в странах ЕС обучение хорошее, но инструктор должен все-таки ходатайствовать о получении квалификации у спортивного союза. Плата за получение квалификации определяется Законом о профессии и Фондом профессиональной квалификации, и действует для всех одинаково.

Отсутствие квалификации у тренеров MyFitness Эва Оттас объясняет тем, что они предлагают услуги в области спорта прежде всего любителям, а не занимаются соревновательным спортом. По словам Лийзы Роос, на самом деле не играет никакой роли, тренируют любителя или профессионального спортсмена. Она отметила, что для любителя знания тренера еще более важны, чтобы он все делал верно, особенно если в дальнейшем он будет тренироваться самостоятельно.

По словам Оттас, никто не хочет обучать тренеров для любителей. «К сожадению, В Эстонии в течение двух лет не было ни одного обучения квалифицированной комиссии для групповых тренеров».

Лийза Роос опровергает это утверждение — квалификации тренеров аэробики и групповых тренеров выдает Союз гимнастики. Также, по словам Роос, отдельно о квалификации есть возможность ходатайствовать у тренеров спортзалов.

По мнению Эвы Оттас, странно, почему одно обучение для Олимпийского комитета Эстонии приемлемо, а другое нет. «В законе так, что частная фирма может брать на работу того, кого хочет. Мы в MyFitness смотрим, кто этот человек, который хочет прийти к нам — что он умеет, как он инструктирует, общается. Мы защищаем наших членов тем, что у нас строгий внутренний контроль и знания в области управления спортклубами и важности уровня тренеров», - сказала Оттас.