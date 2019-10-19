В Турции погибла пятилетняя девочка из России

ЧП произошло в городе Кемер, где девочка отдыхала с десятилетним братом и родителями. Семья арендовала трехместный электровелосипед и отправилась в каньон Гейнюк. Отец не справился с управлением на горной дороге, из-за чего велосипед выкатился за пределы трассы. Девочка упала и получила тяжелые травмы, другие члены семьи отделались ушибами.