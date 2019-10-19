В Финляндии создают черный список: преступные деньги отмывают даже через обычную покупку автомобиля

Финские власти надеются, что публичный регистр поможет повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, пишет Yle.
Компании, пренебрегающие обязанностью информировать органы власти о подозрениях в отмывании денег, будут в ближайшем будущем занесены в публичный черный список. За халатное отношение к этой обязанности предприятие может также получить большой штраф.
Закон, в частности, говорит о том, что предприниматель должен всегда проверять личность клиента, когда речь идет о сделке больше 10 000 евро.
По мнению представителей власти, черный список может оказаться более эффективной мерой для предотвращения отмывании денег, чем ужесточение наказания за этот вид преступления.