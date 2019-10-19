Сб, 19.10.2019
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  • Не только Петербург: по электронной визе можно будет попасть и в другие города России

Не только Петербург: по электронной визе можно будет попасть и в другие города России

Проверка паспорта на границе в Калининграде. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

Министерство иностранных дел (МИД) России начало работу над законопроектом о краткосрочных электронных визах в страну на 16 дней, сообщается на официальном сайте нормативно-правовых актов. 

Они будут введены в городах, которые наиболее популярны у туристов. Электронные визы начнут действовать с 1 января 2021 года, сообщает "Коммерсантъ".

Сейчас у иностранцев есть возможность попасть в Россию по электронной визе через специальные пункты во Владивостоке, Дальневосточном федеральном округе, Особой экономической зоне в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в документе. Теперь этот список расширится, и туристам предоставят более гибкий и удобный режим для въезда в Россию.

Напомним, что бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург и Ленобласть действуют с 1 октября 2019 года. По такой визе граждане 53 стран могут провести в северной российской столице и окрестностях до восьми суток.

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