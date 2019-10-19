Не только Петербург: по электронной визе можно будет попасть и в другие города России

Они будут введены в городах, которые наиболее популярны у туристов. Электронные визы начнут действовать с 1 января 2021 года, сообщает "Коммерсантъ".

Сейчас у иностранцев есть возможность попасть в Россию по электронной визе через специальные пункты во Владивостоке, Дальневосточном федеральном округе, Особой экономической зоне в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в документе. Теперь этот список расширится, и туристам предоставят более гибкий и удобный режим для въезда в Россию.