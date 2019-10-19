Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»

32-летний аргентинец таким образом прокомментировал информацию о том, что в его контракте с сине-гранатовыми внесен пункт о возможности ухода из клуба по окончании сезона. По словам Месси, он готов выступать за «Барселону» до конца карьеры. Однако, аргентинец не намерен сковывать себя условиями контракта.

«Я хочу биться, выигрывать трофеи. Но не потому, что так сказано в договоре», — подчеркнул он.

В сентябре El Pais сообщил о том, что в контракте Месси с «Барселоной» есть пункт, согласно которому 30 июня каждого года аргентинец имеет право досрочно расторгнуть соглашение. Отмечается, что форвард добился этого права при подписании нового договора в 2017 году