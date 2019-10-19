Остался без работы: оскорбительный комментарий в Facebook мог стать роковым для потенциального советника министра

Бывший советник Кинго Вийве Аасма сообщила на этой неделе о своей отставке. Разговоры, что на посту Аасма заменит бывший советник Эдгара Сависаара Якко Вяли, начались с поста в соцсетях самого Вяли. Также советник фракции EKRE Аарне Мяэ сказал еще сегодня утром, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что Вяли станет советником Кинго. «В понедельник станет известно», - сказал Postimees Мяэ.

Но еще до понедельника Вяли успел оказаться в центре скандала, когда вступил в полемику с бывшим однопартийцем Эвелин Сепп, которая написала комментарий под постом члена Рийгикогу Пеэтера Эрнитса: Якко Вяли делает здесь карьеру и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с нетерпением». Сепп имела в виду прошлогодний скандал, когда Эрнитс утверждал, что Вяли пробовал купить себе место в избирательном списке Центристской партии за 4000 евро. Вяли тогда отрицал все обвинения.

Вяли ответил Сепп с оскорблениями и опубликовал в субботу в связи с этим извинение. «Приношу извинения перед всеми за это хамское высказывание в отношении Эвелин Сепп! Должен был сделать это более элегантно...my bad (моя ошибка – прим.ред.).»

Также Пеэтер Эрнитс уже ночью удалил пост, под которым был опубликован оскорбительный комментарий.

Оскорбление стало, предположительно, роковым для Вяли, поскольку министр Кинго опубликовала в соцсетях, что вынуждено открыто разъяснить, что Якко Вяли не станет ее советником.

Нарушения закона