Остался без работы: оскорбительный комментарий в Facebook мог стать роковым для потенциального советника министра

Вчера было объявлено, что ранее приговоренный к условному сроку за несколько проступков Якко Вяли станет новым советником министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго. Сегодня Кинго уточнила в соцсетях, что должность Вяли не получит, пишет Postimees.
Бывший советник Кинго Вийве Аасма сообщила на этой неделе о своей отставке. Разговоры, что на посту Аасма заменит бывший советник Эдгара Сависаара Якко Вяли, начались с поста в соцсетях самого Вяли. Также советник фракции EKRE Аарне Мяэ сказал еще сегодня утром, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что Вяли станет советником Кинго. «В понедельник станет известно», - сказал Postimees Мяэ.
Но еще до понедельника Вяли успел оказаться в центре скандала, когда вступил в полемику с бывшим однопартийцем Эвелин Сепп, которая написала комментарий под постом члена Рийгикогу Пеэтера Эрнитса: Якко Вяли делает здесь карьеру и у него есть что сказать Пеэтеру. Ждем с нетерпением». Сепп имела в виду прошлогодний скандал, когда Эрнитс утверждал, что Вяли пробовал купить себе место в избирательном списке Центристской партии за 4000 евро. Вяли тогда отрицал все обвинения.
Вяли ответил Сепп с оскорблениями и опубликовал в субботу в связи с этим извинение. «Приношу извинения перед всеми за это хамское высказывание в отношении Эвелин Сепп! Должен был сделать это более элегантно...my bad (моя ошибка – прим.ред.).»
Также Пеэтер Эрнитс уже ночью удалил пост, под которым был опубликован оскорбительный комментарий.
Оскорбление стало, предположительно, роковым для Вяли, поскольку министр Кинго опубликовала в соцсетях, что вынуждено открыто разъяснить, что Якко Вяли не станет ее советником.
Нарушения закона
Якко Вяли сейчас состоит в Партии зеленых Эстонии, хотя раньше он был советник председателя Центристской партии Эдгара Сависаара. В 2009 году Вяли был приговорен Харьюским уездным судом к условному сроку за несколько проступков. Суд наказал Вяли за присвоение, мошенничество, подделку документов и использование поддельных документов условным тюремным заключением с испытательным сроком в два года.