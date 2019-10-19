Осторожно! Жертвой этих мошенников может стать кто угодно

Лжеторговцы продают все: диваны, продукты, кастрюли и сковородки. В настоящее время на повестке дня мясные продукты. В прошлом мошенники вымогали очень большие суммы.

Следователь полиции Кайре Контс хочет предупредить людей, чтобы подобные инциденты не повторялись.

По словам следователя, любой может стать жертвой мошенников, особенно когда есть желание получить конкретные предлагаемые товары. Но обычно уличные торговцы нацелены на более чувствительных к цене клиентов: пожилых людей, подростков.

Мошенники, как правило, действуют вдали от родных мест. «Обычно они уезжают подальше: они боятся прославиться в родных краях. И обычно они очень хорошо разбираются в людях. Они манипуляторы», - сказал Контс.

Как рассказала следователь, согласно показаниям потерпевших, сделку хотят заключить быстро и поверхностно.

На что обращать внимание, когда кто-то приходит к вашем дверям продавать товар?

«Прежде всего, вы должны уяснить для себя: хочу ли я купить этот предмет у незнакомца? Нужно сохранять спокойствие, а не выходить и платить деньги. Конечно, стоит задаться вопросом, если товары предлагаются по очень низким ценам, все ли здесь в порядке. Вам необходимо запросить документы товара, чтобы узнать, чтобы узнать, о какой фирме речь, откуда продавец. Уточняющие вопросы следует задавать. Если вы не хотите заключать сделку, спокойно сообщите об этом», - посоветовала ведущий следователь.

Контс напоминает людям, что прежде чем сделать покупку, нужно тщательно все обдумать. Убедитесь, что перед вами правильный человек и проверьте, если это необходимо. Если проверить нельзя, поговорите: правдоподобны ли его слова? «Если продавец становится агрессивным, всегда можно вызвать полицию», - сказала она.