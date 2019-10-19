Сб, 19.10.2019
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На борту летевшего в Москву самолета умер младенец

Самолет "Аэрофлот". Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX/TASS

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Пхукет (Таиланд) - Шереметьево (Москва), совершил вынужденную посадку в Казани из-за остановки дыхания у грудного ребенка на борту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествие случилось вчера в самолете Airbus A330, следовавшем из Пхукета в Москву. Поскольку девочке 2018 года рождения стало плохо в полете, пилоты вынуждены были совершить посадку в Татарстане.

После успешного приземления самолета медицинские сотрудники поднялись на борт для оказания первой помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

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