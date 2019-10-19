На борту летевшего в Москву самолета умер младенец

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом Пхукет (Таиланд) - Шереметьево (Москва), совершил вынужденную посадку в Казани из-за остановки дыхания у грудного ребенка на борту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Происшествие случилось вчера в самолете Airbus A330, следовавшем из Пхукета в Москву. Поскольку девочке 2018 года рождения стало плохо в полете, пилоты вынуждены были совершить посадку в Татарстане.
После успешного приземления самолета медицинские сотрудники поднялись на борт для оказания первой помощи. К сожалению, спасти ребенка не удалось.