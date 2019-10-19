Брекзит: британский парламент проводит заседание в субботу впервые за 37 лет

Спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил, что сначала будет проведено голосование о возможном переносе принятия решения по новому соглашению. В соответствии с поступившим заявлением, голосование может быть проведено только после окончания процесса ратификации соглашения по Брекзиту.

В обращении к депутатам Джонсон призвал их поддержать сделку, отметив, что она позволит Великобритании выйти из состава ЕС к 31 октября. "Дальнейшее промедление нецелесообразно, дорогостояще и крайне негативно скажется на доверии общества", - заявил премьер.

Корбин считает новое соглашение хуже предыдущего

В свою очередь лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что новое соглашение "гораздо хуже" предыдущего, которое британский парламент уже трижды отверг. Сегодняшнее голосование не станет развязкой для Брекзита и не внесет ясности в ситуцю вокруг него, заявил Кобрин и высказался за проведение повсторного референдума по выходу страны из ЕС.

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд согласился с тем, что новое соглашение хуже предыдущего, и обвинил Джонсона в отсутствии заинтересованности в обсуждении Брекзита с правительством Шотландии. Эдинбург не хочет выходить из состава ЕС, отметил Блэкфорд.

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Брекзита, и Брюссель предоставил Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать Брекзит к этому сроку при любых обстоятельствах. 17 октября он и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о новой договоренности по Брекзиту, которая позднее была утверждена на саммите ЕС. Она подзразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством.