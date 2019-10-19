Британский парламент проголосовал за новую отсрочку Брекзита

За поправки, обязывающие премьер-министра страны Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit, проголосовали 322 депутата, 306 парламентариев выступили против этой инициативы. Вместе с тем глава правительства заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС. «Никаких отсрочек, Брексит [состоится] 31 октября», — сказал Джонсон, передает Lenta.ru.

17 октября председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что представителям ЕС удалось согласовать с британским правительством детали сделки по Brexit. Детали соглашения Юнкер не сообщил. Борис Джонсон назвал достигнутые договоренности возможностью «вернуть контроль над страной».