Мощно! Эстонская полиция показала, что помогает круглосуточно обеспечивать безопасность людей

«Полиция каждый день реагирует на почти 400 вызовов и мы принимает и этот #tetrischallenge. Это часть команды из пяти тысяч членов Департамента полиции и погранохраны, которые помогают людям 24/7 на земле, в воде, воздухе и киберпространстве», - подписал снимок Департамент полиции и погранохраны.

На снимке запечатлены флагман морского флота пограничных войск «Генерал Курвитс», авиаотряд с вертолетом AW139, патрульные и дорожные полицейские, криминалисты, служебные собаки с инструкторами, сотрудники отряда быстрого реагирования с водометом и бронемашиной.

В начале октября флешмом поддержал и Спасательный департамент. Свое снаряжение продемонстрировала тартуская спасательная команда.

Первыми в Эстонии флешмоб запустили сотрудники Таллиннской скорой помощи. «Хотите увидеть, что находится в одной машине скорой помощи? Таллиннская скорая помощь покажет!» - подписаны опубликованные Таллиннской скорой помощью в Facebook фотографии.

Три снимка показывают, что находится в различных машинах скорой помощи: именно с таким снаряжением медики каждый день спасают жизни людей.

Флешмоб начался после фотографии полицейских Цюриха, которая была опубликована в Facebook 1 сентября.