Сб, 19.10.2019
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  • Галерея: легковой автомобиль столкнулся с мопедом

Галерея: легковой автомобиль столкнулся с мопедом
Два человека пострадали

В субботу днем на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ в Мыйзакюла произошла авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль Ford и мопед. Два молодых человека пострадали и были доставлены в больницу, передает Sakala.

По словам полиции, легковой автомобиль ехал по главной дороге, ему наперерез неожиданно выехал мопед. В результате аварии мопед вылетел в кювет.

Ехавшие на мопеде двое молодых людей, юноша и девушка, пострадали в результате аварии и были доставлены в Вильяндискую больницу, рассказал фотограф Кенно Соо, находившийся на месте происшествия. В Ford никто не пострадал.

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