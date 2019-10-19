Галерея: легковой автомобиль столкнулся с мопедом
В субботу днем на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ в Мыйзакюла произошла авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль Ford и мопед. Два молодых человека пострадали и были доставлены в больницу, передает Sakala.
По словам полиции, легковой автомобиль ехал по главной дороге, ему наперерез неожиданно выехал мопед. В результате аварии мопед вылетел в кювет.
Ехавшие на мопеде двое молодых людей, юноша и девушка, пострадали в результате аварии и были доставлены в Вильяндискую больницу, рассказал фотограф Кенно Соо, находившийся на месте происшествия. В Ford никто не пострадал.